Понад 21,7 млн гривень за ліжка: ДБР повідомило про підозру командиру військової частини — Finance.ua

Понад 21,7 млн гривень за ліжка: ДБР повідомило про підозру командиру військової частини Сьогодні 09:44 — Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляє ДБР

«Продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

«Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень», — додали правоохоронці.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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