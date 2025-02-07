Понад 21,7 млн гривень за ліжка: ДБР повідомило про підозру командиру військової частини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 21,7 млн гривень за ліжка: ДБР повідомило про підозру командиру військової частини

Кримінал
45
Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.
Про це повідомляє ДБР.
«Продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.
«Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень», — додали правоохоронці.
Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.