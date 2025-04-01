Кто владеет украинскими недрами — Finance.ua

Кто владеет украинскими недрами Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Кто владеет украинскими недрами

Право на пользование недрами в Украине имеют 2268 компаний и 78 физических лиц. В структуре собственности проанализированных юрлиц присутствуют представители 51 страны. Более 10 юридических лиц со спецразрешениями на пользование полезными ископаемыми в своем составе имеют корпоративные группы «СКМ», «Смарт-холдинг», «Западнедрасервис», «Истван» и «АТБ».

Об этом свидетельствует аналитика R&D центра YouControl.

Спецразрешения на пользование недрами и иностранные владельцы

В общей сложности 2 268 компаний и 78 физических лиц имеют 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами. Большинство компаний-владельцев таких спецразрешений имеют по одному действительному разрешению, однако есть ряд компаний, где их количество достигает нескольких сотен или десятков. К примеру, государственные АО «Укргаздобыча» (213 разрешений), ПАО «Укрнафта» (89).

502 предприятия связаны с 255 корпоративными группами в аналитической системе YouControl. Некоторые компании относятся к нескольким группам одновременно, а ряд корпоративных групп включают в себя несколько компаний из проанализированного перечня. Более 10 юридических лиц со спецразрешениями на пользование полезными ископаемыми в своем составе имеют «СКМ» (39), «Смарт-холдинг» (17), «Западнедрасервис» (13), «Истван» (12) и «АТБ» (11).

Совладельцами 351 компании из 2109 являются юридические или физические лица с местом регистрации/гражданством в зарубежных странах. В структуре собственности этих компаний представители 51 страны мира. Среди участников/акционеров/бенефициаров некоторых из них могут быть компании или физические лица из нескольких стран одновременно. Больше всего среди совладельцев компаний, имеющих спецразрешения на пользование недрами, представителей Кипра (137), Нидерландов (34), Швейцарии (24), Великобритании (23), Германии (21), Чехии (16), США (14), Турции и Сейшельских о-вов (1).

Кто контролирует украинские критические полезные ископаемые

Согласно данным анализа Перечня специальных разрешений на пользование недрами (в том числе на пользование нефтегазоносными недрами), специальные разрешения на пользование 16 из 50 критических полезных ископаемых в Украине имеют 39 компаний. При этом некоторые компании имеют спецразрешения на пользование сразу нескольких критических минеральных ресурсов.

Инфографика: YouControl

Анализ данных 39 юрлиц показал, что 10 из них находятся в собственности государства. 7 государственных компаний имеют спецразрешение на пользование минералом германием, а ООО «Демуринский ГОК» имеет право на пользование рудами сразу нескольких критических минералов, среди которых ванадий, ниобий, скандий и т. д. Отметим, что ООО «Демуринский ГОК» стало государственным с марта 2023 года. До этого бенефициаром компании был россиянин Михаил Шелков, находящийся под санкциями СНБО.

Имеет спецразрешение на использование 5 из 50 критических минеральных ресурсов АО «Объединенная горно-химическая компания».

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В состав 13 корпоративных групп входят/относятся 22 из проанализированных 39 компаний. Некоторые группы имеют в составе несколько компаний, которые могут пользоваться критическими ископаемыми.

Ключевое лицо корпоративной группы «АТБ» Геннадий Буткевич является бенефициаром:

ООО «Развитие Побужья» (графит);

ООО «Пержанская рудная компания» (цинк, бериллий);

ООО «Титан-апатитовая группа» (титан);

ООО «ЦФР Груп» (цирконий).

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Право на пользование ископаемыми, содержащими титан, ванадий, скандий и цирконий, имеют 3 компании из группы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа из «Груп ДФ»:

ООО «Валки-Ильменит» (титан, ванадий, скандий, цирконий);

ООО «Междуреченский ГОК» (титан);

ООО «Мотроновский ГОК» (цирконий).

Три компании со спецразрешением на пользование германием входят в состав корпоративной группы «СКМ».

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»;

ООО «Шахта «Белозерская»;

ЧАО «Шахтоуправление „Покровское“» также связано с группой «Смарт-Холдинг» экс-нардепа Вадима Новинского. Пан Новинский находится под действием санкций СНБО.

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