В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами — Finance.ua

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В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами

Казна и Политика
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В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами
В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами
Госслужба геологии и недр Украины внедрила Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
Отмечается, что в Реестре содержатся сведения о:
  • дате, сроке действия и основании выдачи спецразрешения на пользование недрами;
  • продлении срока и внесении в него изменений;
  • виде и цели пользования недрами;
  • сведении о участке недр;
  • источнике финансирования работ, которые планирует выполнить недропользователь (государственные или негосударственные средства);
  • особых условиях, сведениях о владельце и о согласовании предоставления разрешения;
  • данных соглашения об условиях пользования недрами или соглашения о распределении продукции и прочее.
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Как сообщили в Госгеонадр, спецразрешение на пользование недрами предоставляется в форме выписки из Реестра в электронной форме. Информация, содержащаяся в выписке из Реестра, актуальна и достоверна на дату ее формирования.
Реестр работает в круглосуточном режиме, за исключением случаев проведения профилактических или технических работ.
На момент действия военного положения доступ к ресурсу временно ограничен за исключением правоохранительных органов, органов госвласти и местного самоуправления.
Как сообщает глава Госгеонедр Олег Гоцинец, сейчас готовятся к введению госреестра артезианских и нефтяных и газовых скважин.
По материалам:
Економічна Правда
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