В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами — Finance.ua

В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В Украине заработал Реестр спецразрешений на пользование недрами

Госслужба геологии и недр Украины внедрила Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Отмечается, что в Реестре содержатся сведения о:

дате, сроке действия и основании выдачи спецразрешения на пользование недрами;

продлении срока и внесении в него изменений;

виде и цели пользования недрами;

сведении о участке недр;

источнике финансирования работ, которые планирует выполнить недропользователь (государственные или негосударственные средства);

особых условиях, сведениях о владельце и о согласовании предоставления разрешения;

данных соглашения об условиях пользования недрами или соглашения о распределении продукции и прочее.

Читайте также Кто владеет украинскими недрами

Как сообщили в Госгеонадр, спецразрешение на пользование недрами предоставляется в форме выписки из Реестра в электронной форме. Информация, содержащаяся в выписке из Реестра, актуальна и достоверна на дату ее формирования.

Реестр работает в круглосуточном режиме, за исключением случаев проведения профилактических или технических работ.

На момент действия военного положения доступ к ресурсу временно ограничен за исключением правоохранительных органов, органов госвласти и местного самоуправления.

Как сообщает глава Госгеонедр Олег Гоцинец, сейчас готовятся к введению госреестра артезианских и нефтяных и газовых скважин.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.