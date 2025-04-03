ТОП-6 покупателей украинского меда — Finance.ua

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ТОП-6 покупателей украинского меда

Казна и Политика
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ТОП-6 покупателей украинского меда
ТОП-6 покупателей украинского меда
За январь 2025 г. Украина экспортировала 3,3 тыс. т меда, на 55% меньше по сравнению с 7,4 тыс. тонн в январе прошлого года.
Об этом сообщил глава Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.
Валютные поступления от поставок этого товара в январе составили $6,7 млн. За этот месяц главными покупателями украинского меда стали США, Италия и Германия, доля которых составила около 45% от общей стоимости продукта.
За 2024 год Украина экспортировала рекордные за время независимости 85,8 тыс. т меда, на 55% превысив показатель 2023 года. В прошлом году экспортеры получили и рекордную выручку — $167 млн, на 38% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году основным рынком сбыта украинского меда остался Евросоюз, экспорт в который составил 71 тыс. т (83% от общего).

Крупнейшими покупателями стали:

  • Германия — 18,9 тыс. т;
  • США — 12,1 тыс. т;
  • Польша — 9,7 тыс. т;
  • Франция — 9,6 тыс. т;
  • Бельгия — 7,1 тыс. т;
  • Испания — 5,4 тыс. т. е.
Региональную структуру украинского экспорта частично удалось диверсифицировать благодаря поставкам в Соединенные Штаты, где в прошлом году закупили в шесть раз больше меда, чем в 2023 году.
Среди других стран, не входящих в состав ЕС, в 2024 году стоит отметить продажи в Израиль (800 тонн), Японию (451 тонну) и Турцию (364 т).
По материалам:
AgroPolit.com
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