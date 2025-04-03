С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины

Казна и Политика
18
С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины
С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины
С начала 2025 года страны-члены НАТО обещали выделить €20 миллиардов на поддержку безопасности Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции накануне начала саммита министров иностранных дел стран-членов НАТО.
«Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. В течение первых трех месяцев года они уже обязались выделить для Украины свыше €20 миллиардов помощи безопасности на 2025 год», — отметил Рютте.
Читайте также
Командование НАТО в немецком Висбадене продолжает координировать поставки помощи по безопасности и обучение украинских военных, отметил Рютте. Генсек НАТО также заверил, что союзники и дальше будут оказывать Украине военную помощь.
Кроме того, Рютте отметил, что НАТО поддерживает усилия США, чтобы закончить войну в Украине. По его словам, это должен быть стабильный мир и постоянное прекращение огня.
Напомним, в прошлом году страны-члены НАТО оказали Украине помощь по безопасности на 50 миллиардов евро, перевыполнив таким образом свои обязательства по Вашингтонскому саммиту.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems