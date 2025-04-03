С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины — Finance.ua

С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины Сегодня 19:30 — Казна и Политика

С начала 2025 года страны НАТО пообещали выделить €20 миллиардов на безопасность Украины

С начала 2025 года страны-члены НАТО обещали выделить €20 миллиардов на поддержку безопасности Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции накануне начала саммита министров иностранных дел стран-членов НАТО.

«Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. В течение первых трех месяцев года они уже обязались выделить для Украины свыше €20 миллиардов помощи безопасности на 2025 год», — отметил Рютте.

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Командование НАТО в немецком Висбадене продолжает координировать поставки помощи по безопасности и обучение украинских военных, отметил Рютте. Генсек НАТО также заверил, что союзники и дальше будут оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, Рютте отметил, что НАТО поддерживает усилия США, чтобы закончить войну в Украине. По его словам, это должен быть стабильный мир и постоянное прекращение огня.

Напомним, в прошлом году страны-члены НАТО оказали Украине помощь по безопасности на 50 миллиардов евро, перевыполнив таким образом свои обязательства по Вашингтонскому саммиту.

theБабель По материалам:

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