В НАТО назвали три условия введения европейских войск в Украину — Finance.ua

В НАТО назвали три условия введения европейских войск в Украину Сегодня 11:01

В НАТО назвали три условия введения европейских войск в Украину

Европейские лидеры договариваются о размещении войск в Украине. Это может быть полезно, но только при конкретных условиях.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которое будут соблюдать обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточную численность для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы», — сказал он.

По его мнению, главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные силы, поскольку за три года войны благодаря своей устойчивости и полученной поддержке они достигли чрезвычайно высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Драгоне подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет получать важную помощь от ряда стран посредством поставки оружия, обучения и обеспечения взаимодействия. Это позволит ей восстановить истощенные войной способности и реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии.

«После войны необходим устойчивый мир. Это не может быть еще один „Минск-3“. россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни один квадратный сантиметр украинской земли. Именно поэтому союзники НАТО оказывают Украине такую ​​значительную поддержку. Это важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы и мира».

Европейские войска в Украине

Напомним, о направлении военного контингента в Украину говорили во время встречи в Париже 27 марта с участием президента Украины Владимира Зеленского.

После саммита лидеров ряда стран президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить в Украину так называемые силы сдерживания. По мнению Макрона, их следует разместить не на линии фронта, а в стратегических локациях.

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