Какие специальности наиболее востребованы в центрах рекрутинга — Finance.ua

Какие специальности наиболее востребованы в центрах рекрутинга
С начала открытия первого центра в феврале 2024 года, наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА.
16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление.
Об этом сообщает Минобороны.
- Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%).
- 9% соискателей получили штабные должности.
- По 6% - артиллерия и связь (в частности, киберсвязь).
- Еще 5% кандидатов, оформивших документы через центры рекрутинга, выбрали медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи).
В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.
Напомним, что в Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.
Читайте также
На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Справка Finance.ua:
- Растет интерес граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов. По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.
Поделиться новостью