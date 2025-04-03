Какие специальности наиболее востребованы в центрах рекрутинга — Finance.ua

Какие специальности наиболее востребованы в центрах рекрутинга Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Какие специальности наиболее востребованы в центрах рекрутинга

С начала открытия первого центра в феврале 2024 года, наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА.

16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление.

Об этом сообщает Минобороны.

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Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%).

9% соискателей получили штабные должности.

По 6% - артиллерия и связь (в частности, киберсвязь).

Еще 5% кандидатов, оформивших документы через центры рекрутинга, выбрали медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи).

В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.

Напомним, что в Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.

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На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Справка Finance.ua:

Растет интерес граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов. По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.

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