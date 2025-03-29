Минобороны фиксирует рост обращений в центры рекрутинга — Finance.ua

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Минобороны фиксирует рост обращений в центры рекрутинга

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Минобороны фиксирует рост обращений в центры рекрутинга
Минобороны фиксирует рост обращений в центры рекрутинга
На прошлой неделе в центры рекрутинга украинской армии обратились 1 226 граждан. Это лучший недельный показатель в марте этого года. Общее количество предоставленных консультаций за этот период достигло 46 883.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Из общего числа обращающихся в центры 9 550 кандидатов начали процесс оформления на военную службу.
В частности, за прошедшую неделю 171 гражданин решил присоединиться к Силам обороны Украины.

Рекрутинг женщин

В ведомстве отмечают, что доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций.
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Самые активные — жительницы четырех областей:
  • Черновицкой — 42%;
  • Хмельницкой — 39%;
  • Винницкой — 39%;
  • Тернопольской — 34%.
В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ.
«Все желающие могут получить конфиденциальную консультацию. На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения», — напомнили в Минобороны.
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Напомним, молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, решившие добровольно поступить на военную службу по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.
Основной составляющей является годовой контракт на 1 млн гривен: 200 тыс. грн сразу в случае его подписания и 800 тыс. грн выплат двумя частями во время действия контракта.
Кроме того, дополнительно можно будет получать до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, денежное довольствие на год со всеми бонусами может достигать до 2 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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