В Минобороны рассказали, как ожидание «заморозки» боевых действий влияет на рекрутинг — Finance.ua

В Минобороны рассказали, как ожидание «заморозки» боевых действий влияет на рекрутинг Сегодня 12:40 — Казна и Политика

В Минобороны рассказали, как ожидание «заморозки» боевых действий влияет на рекрутинг

Ожидания, связанные с возможным прекращением боевых действий, повлияли на темпы рекрутинга в отдельных проектах.

Об этом в телеэфире заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

«Информационные месседжи, которые появлялись у некоторых блогеров, что, мол, война закончится к Новому году, потом, что война закончится через две недели, будет заморозка — влияли, например, на проект „18−24“. Люди, которые обращались, интересовались, отправляли запросы, потом говорили, что подумают, подождут, потому что неизвестно, что будет дальше, решив, что возьмут определенную паузу, потому что это влияло на людей», — отметил Лазуткин.

В то же время, по его словам, ожидания «заморозки» боевых действий не повлияли на темпы рекрутинга в проекте «Линия дронов».

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«Проект „Линия дронов“ сейчас активно набирает людей, есть определенный поток, а на некоторые должности есть даже конкуренция. Потому что пять подразделений, которые задействованы в этом проекте — это четыре полка и одна бригада, пользуются популярностью, потому что там авторитетные командиры. Это люди, которые обрели этот авторитет на поле боя, руководя этими подразделениями, и под их руководством хотят служить. А ведь этот проект касается современных технологических средств борьбы с врагом», — подчеркнул Лазуткин.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 февраля утвердил порядок однолетних контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, общий годовой доход по которым может достигать ₴2 миллионов.

Молодые украинцы от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.

Укрінформ По материалам:

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