Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов — Finance.ua
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Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов

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Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов
Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов
В январе 2025 года в центры рекрутинга в ВСУ обратилось 5 381 человек, что почти на 80% больше, чем среднемесячный показатель прошлого года. Всего с момента открытия центров консультации получили 38 117 граждан.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Увеличение количества кандидатов на военную службу

По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.
Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов
Больше всего граждан, уже ставших военнослужащими, зафиксировано в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске.
Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов
Важно отметить, что 20% кандидатов — женщины.
В настоящее время в Украине работают 48 центров рекрутинга. В январе 2025 года еще один центр открылся в Виннице.
Растет заинтересованность граждан в службе: рекрутинговые центры привлекают больше кандидатов
В Минобороны напомнили, что в центрах рекрутинга украинской армии не вручают повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.
Кандидатам предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в том числе:
  • Вооруженные силы Украины;
  • Национальная гвардия;
  • Государственная пограничная служба;
  • СБУ.
Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить присоединяться к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.
По материалам:
Finance.ua
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