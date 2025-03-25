Программу «Контракт 18−24» планируют расширить на другие подразделения Сил обороны — Finance.ua

Программу «Контракт 18−24» планируют расширить на другие подразделения Сил обороны Сегодня 11:34

Программу «Контракт 18−24» планируют расширить на другие подразделения Сил обороны

Программу «Контракт 18−24» расширят на другие военные формирования Сил обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Он рассказал, что он заслушал доклад по программе с «контрактом 18−24», докладывали о первых результатах программы.

«Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — заявил Зеленский.

По его словам, этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.

«Все эффективные подразделения в силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости», — добавил он.

Молодые украинцы от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.

Основной составляющей является годовой контракт на 1 млн гривен: 200 тыс. грн сразу в случае его подписания и 800 тыс. грн выплат двумя частями во время действия контракта. Кроме того, дополнительно можно будет получать до 120 тысяч. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, денежное довольствие в год со всеми бонусами может достигать до 2 млн грн.

Также предусмотрены бонусы относительно жилья:

компенсация жилья в течение службы;

ипотека 0.0% годовых после окончания контракта («єОселя»);

коммунальные льготы.

Также, согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:

обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;

бесплатный проезд;

право на выезд за границу после 1 года службы;

также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

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