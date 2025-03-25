Программу «Контракт 18−24» планируют расширить на другие подразделения Сил обороны — Finance.ua

Программу «Контракт 18−24» планируют расширить на другие подразделения Сил обороны
Программу «Контракт 18−24» расширят на другие военные формирования Сил обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
Он рассказал, что он заслушал доклад по программе с «контрактом 18−24», докладывали о первых результатах программы.
«Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — заявил Зеленский.
По его словам, этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.
«Все эффективные подразделения в силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости», — добавил он.
Молодые украинцы от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.
Основной составляющей является годовой контракт на 1 млн гривен: 200 тыс. грн сразу в случае его подписания и 800 тыс. грн выплат двумя частями во время действия контракта. Кроме того, дополнительно можно будет получать до 120 тысяч. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, денежное довольствие в год со всеми бонусами может достигать до 2 млн грн.
Также предусмотрены бонусы относительно жилья:
- компенсация жилья в течение службы;
- ипотека 0.0% годовых после окончания контракта («єОселя»);
- коммунальные льготы.
Также, согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:
- обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;
- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;
- обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;
- бесплатный проезд;
- право на выезд за границу после 1 года службы;
- также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
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