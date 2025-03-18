Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны) — Finance.ua

Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны)

Министерство обороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Разъясняем пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту, а также другие особенности контракта.

Куда обращаться для заключения контракта?

Заявления о желании вступить на военную службу по годовому контракту подаются в центры рекрутинга или рекрутинговых подразделений воинских частей в бумажной или электронной форме. В электронном виде заявление можно, в частности, подавать через кабинет призывника в приложении Резерв+ или через платформу

Что указывается в заявлении:

персональные данные (ФИО, дата рождения и т. п. )

) выбранная воинская часть

выбранная штатная должность

информация о выбранном месте прохождения медицинского осмотра.

контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

После подачи заявления

С кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют его намерения по заключению контракта путем собеседования.

Решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение 3 рабочих дней.

В случае отказа командир посылает кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.

В случае принятия положительного решения командир воинской части доводит до кандидата перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).

Особенности в прохождении ВВК

Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.

Подробнее о прохождении ВВК читайте здесь

Заключение контракта

После определения пригодности кандидата военной службы командир воинской части заключает с ним 1 годовой контракт.

Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее 6 месяцев в течение действия контракта.

Этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:

ВОС 100 — стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар

ВОС 102, ВОС 103 — помощник гранатометчика, старший гранатометчик, гранатометчик

ВОС 106 — разведчик, старший разведчик.

После заключения контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов в размере 200 000 грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.

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