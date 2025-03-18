Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны)

Личные финансы
29
Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны)
Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны)
Министерство обороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Разъясняем пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту, а также другие особенности контракта.
Куда обращаться для заключения контракта?
Заявления о желании вступить на военную службу по годовому контракту подаются в центры рекрутинга или рекрутинговых подразделений воинских частей в бумажной или электронной форме. В электронном виде заявление можно, в частности, подавать через кабинет призывника в приложении Резерв+ или через платформу.
Как начать службу по «Контракту 18−24» (объяснение Минобороны)

Что указывается в заявлении:

  • персональные данные (ФИО, дата рождения и т. п.)
  • выбранная воинская часть
  • выбранная штатная должность
  • информация о выбранном месте прохождения медицинского осмотра.
  • контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).
После подачи заявления
С кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют его намерения по заключению контракта путем собеседования.
Решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение 3 рабочих дней.
В случае отказа командир посылает кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.
В случае принятия положительного решения командир воинской части доводит до кандидата перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).

Особенности в прохождении ВВК

Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.
Подробнее о прохождении ВВК читайте здесь.
Место для вашей рекламы

Заключение контракта

После определения пригодности кандидата военной службы командир воинской части заключает с ним 1 годовой контракт.
Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее 6 месяцев в течение действия контракта.
Этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:
  • ВОС 100 — стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар
  • ВОС 102, ВОС 103 — помощник гранатометчика, старший гранатометчик, гранатометчик
  • ВОС 106 — разведчик, старший разведчик.
После заключения контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов в размере 200 000 грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.

Контракт на 1 млн и ипотека под 0: какие условия Минобороны обещает для 18−24-летних добровольцев

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems