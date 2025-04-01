Хто володіє українськими надрами — Finance.ua

Хто володіє українськими надрами Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Хто володіє українськими надрами

Право на користування надрами в Україні мають 2 268 компаній та 78 фізичних осіб. У структурі власності проаналізованих юросіб присутні представники 51 країни. Понад 10 юридичних осіб зі спецдозволами на користування корисними копалинами у своєму складі мають корпоративні групи «СКМ», «Смарт-холдинг», «Західнадрасервіс», «Істван» та «АТБ».

Про це свідчить аналітика R&D центру YouControl.

Спецдозволи на користування надрами та іноземні власники

В цілому 2 268 компаній і 78 фізичних осіб мають 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами. Більшість компаній-власників таких спецдозволів мають по одному дійсному дозволу, проте є ряд компаній, де їхня кількість сягає кількох сотень або десятків. До прикладу, державні АТ «Укргазвидобування» (213 дозволів), ПАТ «Укрнафта» (89).

502 підприємства пов’язані із 255 корпоративними групами в аналітичній системі YouControl. Деякі компанії відносяться до кількох груп одночасно, а низка корпоративних груп мають у складі по кілька компаній з проаналізованого переліку. Більше 10 юридичних осіб зі спецдозволами на користування корисними копалинами у своєму складі мають «СКМ» (39), «Смарт-холдинг» (17), «Західнадрасервіс» (13), «Істван» (12) та «АТБ» (11).

Співвласниками 351 компанії з 2109 є юридичні чи фізичні особи з місцем реєстрації/громадянством в іноземних країнах. В структурі власності цих компаній представники з 51 країни світу. Серед учасників/акціонерів/бенефіціарів деяких з них можуть бути компанії чи фізичні особи із кількох іноземних країн одночасно. Найбільше серед співвласників компаній, що мають спецдозволи на користування надрами, представників Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24), Великобританії (23), Німеччини (21), Чехії (16), США (14), Туреччини та Сейшельських о-вів (по 13), Австрії (12) і Белізу (10).

Хто контролює українські критичні корисні копалини

Згідно з даними аналізу Переліку спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), спеціальні дозволи на користування 16 з 50 критичних корисних копалин в Україні мають 39 компаній. При цьому деякі компанії мають спецдозволи на користування одразу кількох критичних мінеральних ресурсів.

Інфографіка: YouControl

Аналіз даних 39 юросіб показав, що 10 з них знаходяться у власності держави. 7 державних компаній мають спецдозвіл на користування мінералом германієм, а ТОВ «Демурінський ГЗК» має право на користування рудами одразу кількох критичних мінералів, серед яких ванадій, ніобій, скандій та ін. Зауважимо, що ТОВ «Демурінський ГЗК» став державним з березня 2023 року. До того бенефіціаром компанії був росіянин Михайло Шелков, який знаходиться під санкціями РНБО.

Має спецдозвіл на користування 5 з 50 критичних мінеральних ресурсів АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

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До складу 13 корпоративних груп входять/відносяться 22 з проаналізованих 39 компаній. Деякі групи мають у складі по кілька компаній, що можуть користуватись критичними копалинами.

Ключова особа корпоративної групи «АТБ» Геннадій Буткевич є бенефіціаром:

ТОВ «Розвиток Побужжя» (графіт);

ТОВ «Пержанська рудна компанія» (цинк, берилій);

ТОВ «Титан-апатитова група» (титан);

ТОВ «ЦФР Груп» (цирконій).

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Право на користування копалинами, що містять титан, ванадій, скандій та цирконій мають 3 компанії з групи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа з «Груп ДФ»:

ТОВ «Валки-Ільменіт» (титан, ванадій, скандій, цирконій);

ТОВ «Межиріченський ГЗК» (титан);

ТОВ «Мотронівський ГЗК» (цирконій).

Три компанії зі спецдозволом на користування германієм входять до складу корпоративної групи «СКМ».

ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТОВ «Шахта «Білозерська»;

ПРАТ «Шахтоуправління „Покровське“» також пов’язане з групою «Смарт-Холдинг» екснардепа Вадима Новинського. Пан Новинський нині знаходиться під дією санкцій РНБО.

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