Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей — Finance.ua

Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей Сегодня 13:30 — Финтех и Карты

Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей

28 марта в Киеве состоялась 8 церемония награждения Всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards-2025.

В этот день отметили ведущие технологии и инновации в категории финтех.

Жюри и участники онлайн-голосования определили тройку победителей:

1 место за NovaPay

2 место — Renome Smart

3 место — YouControl

Среди номинантов были также Portmone, PayForce, RozetkaPay, EasyPay и еще более 10 компаний, которые своими решениями и технологиями меняют финансовый рынок Украины.

Нынешний победитель первым среди небанков выпустил собственное финансовое приложение с платежной картой. За год работы приложения пользователями стали 500 тысяч украинцев. Ежедневно 1300 клиентов активируют карту. NovaPay упрощает финансовую рутину для бизнеса и частных клиентов.

«Одна из наших целей — облегчить ежедневную рутину для ФЛП, сотрудничающих с группой компаний NOVA. Поэтому в приложении можно открыть счет ФЛП, оформить карту, осуществлять платежи и переводы, создавать выписки, справки, оформить доверенности», — говорят в компании.

Справка Finance.ua:

FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;

среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;

организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.

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