Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей — Finance.ua
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Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей

Финтех и Карты
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Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей
Лучшие финтех-решения Украины: FinAwards-2025 объявила победителей
28 марта в Киеве состоялась 8 церемония награждения Всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards-2025.
В этот день отметили ведущие технологии и инновации в категории финтех.
Жюри и участники онлайн-голосования определили тройку победителей:
  • 1 место за NovaPay
  • 2 место — Renome Smart
  • 3 место — YouControl
Среди номинантов были также Portmone, PayForce, RozetkaPay, EasyPay и еще более 10 компаний, которые своими решениями и технологиями меняют финансовый рынок Украины.
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Нынешний победитель первым среди небанков выпустил собственное финансовое приложение с платежной картой. За год работы приложения пользователями стали 500 тысяч украинцев. Ежедневно 1300 клиентов активируют карту. NovaPay упрощает финансовую рутину для бизнеса и частных клиентов.
«Одна из наших целей — облегчить ежедневную рутину для ФЛП, сотрудничающих с группой компаний NOVA. Поэтому в приложении можно открыть счет ФЛП, оформить карту, осуществлять платежи и переводы, создавать выписки, справки, оформить доверенности», — говорят в компании.

Справка Finance.ua:

  • FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;
  • среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;
  • организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.
По материалам:
Finance.ua
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