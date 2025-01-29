Украинцы назвали наиболее коррупционные сферы: где больше всего требуют взятки — Finance.ua

Украинцы назвали наиболее коррупционные сферы: где больше всего требуют взятки Сегодня 09:14 — Криминал

Украинцы назвали наиболее коррупционные сферы: где больше всего требуют взятки

Наиболее коррупционные сферы, по мнению украинцев, — деятельность правоохранительных органов, а также земельные отношения и строительство. Граждане считают, что по итогам прошлого года коррупционных проявлений в этих областях увеличилось по сравнению с 2023 годом. Наиболее коррупционные услуги — регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре, а также взятки во избежание ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на результаты социологического исследования «Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность», презентованного 24 января.

По ее словам, три сферы, которые выделяют украинцы с точки зрения распространения коррупционных проявлений — строительство и земельные отношения, государственная и коммунальная медицина, а также деятельность правоохранительных органов. О коррупции в земельных отношениях говорят 44,1% граждан, в государственной и коммунальной медицине — 28,5%, правоохранительных органах — 28,5%.

«В то же время, в отличие от медицинских услуг, где коррупционных проявлений за год уменьшилось, именно земельные отношения и деятельность правоохранительных органов являются сферами, где в прошлом году коррупционных проявлений увеличилось по сравнению с 2023 годом. Если о коррупции в земельных отношениях говорили 32,5% украинцев, то по итогам прошлого года уже 44,1%. Также и в отношении правоохранительных органов — в 2023 году показатель составлял 23,4%, а в 2024 году уже 28,5%», — сообщила Шуляк.

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«В обеих сферах, как мы видим из результатов исследования, инициаторами коррупционных проявлений являются преимущественно должностные лица, а не граждане, обращающиеся за той или иной услугой. Так, в земельных отношениях должностные лица были инициаторами в 38,9% случаев, а посетители — в 13,8%. Относительно правоохранительных органов ситуация похожая — у 24,3% инициаторами были именно они и только у 8,6% - посетители», — отметила Елена Шуляк.

Относительно земельных отношений в топ-5 коррупционных ситуаций, которые удалось установить во время опроса, входят:

Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре;

Принятие решения о приватизации приусадебного участка;

Принятие решения о приватизации земельного участка для ведения личного сельского хозяйства;

предоставление разрешения на разработку землеустроительной документации, ее согласование для приватизации приусадебного участка;

Принятие решения об изменении целевого назначения земельного участка.

В деятельности правоохранительных органов в ТОП-5 наиболее коррупционных ситуаций входят:

в ТОП-5 наиболее коррупционных ситуаций входят: Неофициальные платежи служащему во избежание ответственности за нарушение правил дорожного движения;

Неофициальные платежи при проверке документов патрульной полицией на стационарных постах и ​​блокпостах;

При проверке полицейскими военно-учетных документов, во избежание административного задержания и доставки в ТЦК;

Во избежание ответственности за административное правонарушение, кроме правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

Во избежание ответственности при проверке полицией документов, которые удостоверяют личность или предоставляют право находиться в общественных местах, а также при личном поверхностном осмотре.

«На сегодняшний день коррупционные проявления беспокоят украинцев не меньше, чем полномасштабное вторжение и его последствия. Согласно данным последних социологических исследований, беспокойство по поводу уровня коррупции в стране выросло на 11% за последний год. Поэтому минимизация коррупционных рисков за счет, в частности, продолжения децентрализационных мер и цифровизации процессов восстановления — одна из самых насущных потребностей на всех уровнях власти», — подчеркнула Шуляк.

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Она напомнила: с 1 января вступил в силу закон № 711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по планированию использования земель». Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли или выделить участок под застройку, громада теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной громадны или актуальным, а не устаревшим, генпланом населенного пункта. Для этого запретили использовать детальные планы территорий (ДПТ) — один из наиболее коррупционных инструментов в градостроительстве.

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