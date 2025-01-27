Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год — исследование Сегодня 06:34 — Казна и Политика

Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год — исследование, freepik

Большинство населения (79,4%) и бизнеса (76%) считают коррупцию в Украине второй из основных проблем страны. На первом месте — вооруженная агрессия россии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Таким образом, коррупция вошла в топ-3 общественных проблем в Украине. На первом месте — война россии против Украины — так считает 92,3% населения и 95,7% бизнеса. На втором месте осталась коррупция — так считают 79,4% населения и 76% бизнеса. В то же время проблема, занявшая третье место отличается: для населения это высокая стоимость жизни и низкие доходы (67,5%), а для бизнеса — миграция населения (69,2%)

Инфографика: НАПК

Как население, так и предприниматели считают политическую коррупцию самым серьезным типом коррупции.

Самой коррумпированной сферой, по мнению населения, является судебная система, бизнес считает, что это таможня.

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Респонденты отметили существенный рост уровня коррупции, хотя бизнес настроен менее пессимистично, чем население. Согласно исследованию, 69,1% населения (+7,9 п.п. к 2023 году — 61,2%) и 57% бизнеса сообщили о росте уровня коррупции в Украине за последние 12 месяцев (+10,7 п.п. к 2023 году — 46,3%).

Инфографика: НАПК

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