Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров — Finance.ua
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Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров

Казна и Политика
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Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров
Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров
Верховная Рада исправила коллизию, по которой была отменена норма конфискации имущества у коррупционеров.
Об этом сообщил в своем Тelegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроект № 12 243−1 в целом проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226.
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Предусматривается возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в случае освобождения лица от отбывания наказания с испытанием в результате осуждения на основании соглашения о признании виновности за коррупционное правонарушение.
Напомним, что из-за техническо-юридической ошибки нормы принятого президентского законопроекта о наградах наложились на нормы законопроекта относительно сделки со следствием.
Это создало коллизию в законодательстве и позволило коррупционерам, которые пошли на сделку со следствием, избегать конфискации имущества.
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Принятым законопроектом данная ошибка должна быть исправлена ​​и конфискация имущества — восстановлена.
Верховная Рада разрешила лишать государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора россии или совершение других противоправных действий против Украины.
Соответствующий законопроект был представлен Президентом Владимиром Зеленским в июле.
По материалам:
Українські Новини
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