Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров — Finance.ua

Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров

Верховная Рада исправила коллизию, по которой была отменена норма конфискации имущества у коррупционеров.

Об этом сообщил в своем Тelegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроект № 12 243−1 в целом проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226.

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Предусматривается возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в случае освобождения лица от отбывания наказания с испытанием в результате осуждения на основании соглашения о признании виновности за коррупционное правонарушение.

Напомним, что из-за техническо-юридической ошибки нормы принятого президентского законопроекта о наградах наложились на нормы законопроекта относительно сделки со следствием.

Это создало коллизию в законодательстве и позволило коррупционерам, которые пошли на сделку со следствием, избегать конфискации имущества.

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Принятым законопроектом данная ошибка должна быть исправлена ​​и конфискация имущества — восстановлена.

Верховная Рада разрешила лишать государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора россии или совершение других противоправных действий против Украины.

Соответствующий законопроект был представлен Президентом Владимиром Зеленским в июле.

Українські Новини По материалам:

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