Еврокомиссия рекомендует Украине улучшить расследование коррупционных дел — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендует Украине улучшить расследование коррупционных дел
Еврокомиссия отмечает определенный прогресс Украины в борьбе с коррупцией и рекомендует Киеву на следующий год улучшить результаты расследования дел о коррупции на самом высоком уровне.
Об этом говорится в выводах и рекомендациях Еврокомиссии в рамках ежегодного «Пакета расширения».
«У Украины есть определенный уровень подготовки в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. Она достигла определенного прогресса благодаря укреплению антикоррупционной институциональной базы и постепенному приобретению опыта расследования и принятия судебных решений по делам о коррупции на самом высоком уровне», — говорится в документе.
Читайте также
В частности, в отчете отмечается усиление независимости и институциональной способности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции, в результате чего они стали более эффективными.
«В следующем году Украина должна продолжить усилия по улучшению результатов расследования дел о коррупции на самом высоком уровне, в том числе ареста и конфискации преступных активов, сосредотачивая внимание на высокопоставленных должностных лицах и делах с высоким уровнем влияния, касающихся системной коррупции в наиболее важных секторах и учреждениях», — говорится в рекомендациях Еврокомиссии.
Украина, в частности, должна «решительно продвигать реализацию Государственной антикоррупционной программы до удовлетворительного уровня».
Также рекомендуется увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда и административного персонала, усилить возможности НАБУ по проведению судебных экспертиз и независимому прослушиванию телефонных разговоров, срочно завершить развертывание и использование системы электронного управления делами для антикоррупционных органов.
Как сообщалось, Европейская комиссия 30 октября приняла ежегодный «Пакет расширения», содержащий детальную оценку состояния дел и прогресса, достигнутого Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией, Сербией, Грузией, Республикой Молдова, Украиной и Турцией на пути к вступлению в ЕС. Оценки сопровождаются рекомендациями и указаниями по приоритетам реформ.
Поделиться новостью