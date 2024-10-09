ВР поддержала освобождение коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием — Finance.ua

ВР поддержала освобождение коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием Сегодня 15:00 — Казна и Политика

ВР поддержала освобождение коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием

Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект 12 039 об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем заключения сделок со следствием. «За» проголосовали 268 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он отвечает нашим международным обязательствам», — написал он.

По его словам, законопроект не голосовали сразу в целом, так как в зале были замечания по этому поводу от двух фракций.

Депутат указал суть проекта:

вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать срок заключения меньший, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет;

при этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф — это 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;

также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;

при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора;

если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

При этом, как отметила председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, справедливый механизм сделок со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет. То есть Украина должна принять этот закон, чтобы получить средства от иностранных партнеров.

О поддержке законопроекта также заявили в НАБУ и САП.

Документ, в частности, предусматривает введение в отношении лица, предоставившего обличительные показания и подтвердившего их другими доказательствами, а также в случае полного или частичного возмещения ущерба, наказания в виде лишения свободы, но более мягкого, чем предусмотрено санкцией статьи.

Справка Finance.ua:

Чиновники ошибаются в своих декларациях в среднем на 15 млн грн. 1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по предотвращению коррупции. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза.

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. Все ошибки связаны с неверно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

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