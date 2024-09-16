Стефанишина сообщила, каких законов не хватает для преодоления коррупции — Finance.ua

Стефанишина сообщила, каких законов не хватает для преодоления коррупции Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Стефанишина сообщила, каких законов не хватает для преодоления коррупции

Желание Украины присоединиться к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития побудило парламентариев разрабатывать и принимать соответствующие законопроекты по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции «Украина на пути к ОЭСР и присоединения к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством».

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«В парламенте есть соответствующий законопроект об ответственности юридических лиц. Есть еще несколько законопроектов, разрабатываемых вместе с международными партнерами. Такие законопроекты являются приоритетом для принятия, ожидается их рассмотрение до конца года. Буквально сегодня начинается первый раунд переговоров по поводу членства Украины в ЕС и основным стержнем переговорного процесса является фундаментальные права и верховенство права. На сегодняшний день делегация в Брюсселе, которая будет вести переговоры три дня, насчитывает почти 300 человек. Это говорит о том, что нам есть что рассказать. Несмотря на условия полномасштабной войны в Украине полностью функциональная система государственных институций», — отметила Стефанишина, которая также входит в команду переговорщиков по вступлению Украины в Европейский Союз.

Напомним, что 16 сентября в Киеве проходит конференция «Украина на пути к ОЭСР и присоединению к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством», которая собрала наших партнеров по этому вопросу.

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