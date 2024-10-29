Коррупционерам вынесли почти 7 тысяч приговоров за время войны: какое наказание получают чаще всего — Finance.ua

Коррупционерам вынесли почти 7 тысяч приговоров за время войны: какое наказание получают чаще всего Сегодня 10:45 — Криминал

Коррупционерам вынесли почти 7 тысяч приговоров за время войны: какое наказание получают чаще всего

С начала войны коррупционерам было вынесено почти 7 тысяч приговоров. После длительного перерыва НАПК возобновило проверку деклараций должностных лиц, и сейчас прогнозируется, что количество приговоров будет расти. Только в 1,5% дел нарушители получили наказание в виде лишения свободы. Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

Об этом сообщает Опендатабот.

«6877 приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны. Такое количество существенно меньше периода до войны. Для сравнения, за это время ежегодно выносилось по 2,5 тысяч приговоров, тогда как в 2021 Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала года уже вынесено 1758 приговоров коррупционерам», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Отмечается, что такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения для должностных лиц подача деклараций была добровольной, соответственно, и не контролировалась НАПК.

Топ статьи, по которым осуждают коррупционеров, в этом году:

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — 663 приговора или 37.7% от общего количества. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора или 35.4%. По сравнению с прошлым годом таких нарушений стало больше аж в 34 раза. В НАПК отмечают, что данные о несвоевременной подаче деклараций начали поступать только с апреля 2024 года, когда завершились сразу три кампании декларирования. Это десятки тысяч заявлений, и сейчас не все проработаны. Вероятно, в следующие годы эта цифра возрастет и сравнится с показателями до полномасштабного вторжения. Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — 281 приговор или 16%. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.

Инфографика: Опендатабот

В 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф — это 1 714 приговоров. Только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы — это 27 приговоров.

Инфографика: Опендатабот

В этом году больше всего нарушителей получили приговоры на Львовщине — 172 или 9.8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников осуждено в Винницкой области — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесщина с показателем 115 дел или 6.5%.

Следует отметить, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.

«Некоторые функции НАПК были приостановлены из-за полномасштабной войны на два года, поэтому сейчас мы должны как можно быстрее проработать весь накопленный объем работы, который раньше делался поэтапно. Мы изменили подход к отбору и проверкам деклараций, введя автопроверки и отбирая для полных проверок только декларации с высоким рейтингом риска. Правоохранители уже открыли 126 уголовных производств по материалам полных проверок НАПК только за 9 месяцев текущего года. Уже по решению судов мы сможем вносить лиц, которые получат соответствующие приговоры, в Реестр», — отметили в НАПК.

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