На FinAwards 2025 выбрали лучшего CEO микрофинансовой организации — Finance.ua
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На FinAwards 2025 выбрали лучшего CEO микрофинансовой организации

Фондовый рынок
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На FinAwards 2025 выбрали лучшего CEO микрофинансовой организации
На FinAwards 2025 выбрали лучшего CEO микрофинансовой организации
28 марта в Киеве состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025. Церемония прошла в офлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
Напомним, FinAwards — это ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредителями же премии являются популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
Определили, в частности, и лучшего СЕО микрофинансовой организации. В этой номинации приняли участие 5 топ-менеджеров микрофинансовых компаний, под руководством которых в 2024 году компании достигли достойных показателей развития: увеличение доли рынка, хорошие финансовые показатели, внедрение инновационных технологий.
Золотую награду в этой номинации в этом году получил CEO Moneyveo Сергей Синченко. Ведь под его руководством Moneyveo уверенно укрепило свои позиции лидера небанковского рынка в сложных экономических условиях 2024 года. Успешно реализуемые стратегии позволили компании выйти на новый сегмент клиентов — банковских пользователей.
Компания достигла роста кредитного портфеля на 43%, при этом сохранив низкий уровень дефолтов. Это свидетельствует об эффективности финансовой стратегии и управлении рисками.
К тому же Синченко инициировал и масштабировал программу HelpbyMoneyveo, поддерживающую военных, детей-сирот, больных детей и ветеранов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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