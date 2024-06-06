Украинцы назвали приемлемый средний уровень заработной платы — Finance.ua
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Украинцы назвали приемлемый средний уровень заработной платы

Личные финансы
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Украинцы назвали приемлемый средний уровень заработной платы
Украинцы назвали приемлемый средний уровень заработной платы
В Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет NV Бизнес.
Согласно полученным данным, львиная доля опрошенных работников (63%) заявила о намерениях уволиться и искать лучшую работу в течение ближайших шести месяцев.
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Причиной таких кардинальных изменений называют низкую заработную плату. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тыс. гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.
Как отметила представитель исследовательского агентства Виктория Скорбота, были исследованы настроения среди украинских работников. В частности, узнали об:
  • уровне готовности поменять работу;
  • ключевых факторах при выборе места трудоустройства;
  • популярных источниках поиска работы;
  • ожиданиях относительно уровня заработной платы.

Чем недовольны украинцы на работе

По итогам опроса, подавляющее большинство украинцев заявило о возможности смены места работы. В то же время треть респондентов уверенно сообщили о таком развитии событий, еще почти столько же — склоняются к такому решению.
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Большинство заявляют, что побуждают искать лучшую работу:
  • низкие зарплаты;
  • отсутствие перспектив карьерного роста;
  • плохие условия труда;
  • некомфортная атмосфера в коллективе;
  • несоответствие собственных ценностей принципам компании.
По данным исследования, в среднем граждане получают незначительно больше половины устраивающей суммы.

Справка Finance.ua:

  • В первом квартале средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн. Даниил Гетманцев говорит, что если сравнивать темпы роста средней зарплаты с инфляцией за соответствующий период (в январе-марте — 4,0%), то результаты выглядят довольно прилично. Однако к ним нужно относиться довольно сдержанно;
  • большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%);
  • Как сообщает кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.
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По материалам:
Novyny.live
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