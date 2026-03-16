Украинцам выплатят по 1500 грн пособия в апреле

Сегодня 12:00 — Личные финансы

13 млн граждан получат единовременную помощь 1500 грн

Министерство социальной политики готовит программу единовременной денежной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. В апреле украинцам планируется начислить дополнительную выплату в размере 1500 грн.

Об этом сообщил редп Павел Фролов.

Ожидается, что программой будет охвачено около 13 млн граждан, уже получающих государственное социальное пособие.

Кто сможет получить выплату

Дополнительные средства предусмотрены для нескольких категорий получателей социальных выплат, в частности:

пенсионеров по общеобязательному государственному пенсионному страхованию;

внутренне перемещенных лиц, получающих социальное пособие (выплаты на проживание в нее не входят);

людей с инвалидностью;

малообеспеченных семей и других получателей базовых социальных выплат.

Читайте также Какие сборы могут не платить ВПЛ — список

Как будут начислять деньги

Подавать дополнительные заявления не нужно. Выплату начислят автоматически — на тот же банковский счет, на который люди обычно получают социальное пособие или через отделения Укрпочты.

Фролов объясняет, что эта инициатива является частью более широкого пакета государственной поддержки украинцев в 2026 году и должна усилить социальную защиту населения.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нескольких программ государственной поддержки для граждан. Предполагается, что, по меньшей мере, 13 млн украинцев получат дополнительную выплату в размере 1500 грн.

Кроме того, правительство готовит программу компенсации расходов на топливо водителям. Как позже уточнила премьер-министр Юлия Свириденко, при покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

15% кешбэка на дизельное топливо,

10% кешбэка на бензин,

5% кешбэка на автогаз.

Также мы рассказывали , на что можно будет потратить кешбэк за горючее.

