Украина интегрируется в европейский рынок труда: правительство утвердило план — Finance.ua

Украина интегрируется в европейский рынок труда: правительство утвердило план Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Украина интегрируется в европейский рынок труда: правительство утвердило план

Правительство утвердило план мероприятий по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES). Таким образом, Украина начинает подготовительный этап присоединения к европейской структуре занятости, в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и внедрению свободного движения работников. Подготовительные меры, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, с внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

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«Помимо необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость для эффективного сопоставления вакансий и резюме. Для этого нам нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых EURES», — пояснила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что на сегодняшний день EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза и Европейского Экономического Пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, достаточно удобна и эффективна для работодателей и соискателей работы в Европе.

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Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная отмечает, что в настоящее время план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, уже прошедших путь присоединения к EURES, в частности Польши и Хорватии.

«Есть ряд вопросов, требующих тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES. Среди них: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES получателей образования и стажеров и т. д. », — объясняет Татьяна Бережная.

Справка Finance.ua:

Европа принимает украинских беженцев и мигрантов, предоставляя доступ к медицине, образованию, жилью и работе. Больше украинцев находится в Германии (1,2 млн), Польше (960 тыс.) и Чехии (360 тыс.), но это не всегда означает, что именно в этих странах лучшие условия для жизни и трудоустройства. Какие страны Европы занимают самые высокие строчки, где лучшие зарплаты, условия труда и самая маленькая конкуренция за рабочее место — рассказали ранее в World Happiness Report;

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