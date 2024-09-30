Криштиану Роналду предлагает работу в своем отеле в Мадриде: какие требования и зарплаты — Finance.ua

Криштиану Роналду предлагает работу в своем отеле в Мадриде: какие требования и зарплаты Сегодня 18:00 — Личные финансы

Криштиану Роналду предлагает работу в своем отеле в Мадриде: какие требования и зарплаты, .marca.com

Криштиану Роналду предлагает работу в своей гостинице в Мадриде: 50 дней отпуска, постоянный контракт и хорошую зарплату.

Об этом сообщает издание Marca.

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Кого ищут

Отмечается, что в сети появились предложения по работе в гостинице Pestana CR7, принадлежащей Роналду. Туда нужны люди на разные должности:

домработница;

супервайзер;

швейцар;

портье;

младший официант.

Требования к кандидатам

От кандидатов для работы требуется высокий уровень английского языка (B2 или C1), а в некоторых случаях требуется наличие среднего или высшего профессионального образования.

Какие условия и зарплаты предлагают

Зарплата на должности руководителя будет составлять €2300 тыс. в месяц. На должности официанта — €1300 тыс.

«Например, у швейцара будет зарплата €23 тыс. в год, младший официант по обслуживанию завтраков, работая всего 20 часов в неделю, будет иметь заработок €13 тыс. в год», — подсчитало издание.

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Будущим работникам предлагается бессрочный контракт, к которому прилагаются пропуски в ресторан (то есть оплачивается питание), медицинское страхование, которое оплатит компания, льготный тариф желающим остановиться в одном из отелей сети, а также скидка 25% в барах и ресторанах.

Что касается отпуска, то у работников он составляет 30 дней в году плюс 20 дополнительных дней.

Напомним, средняя зарплата и финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы. В таких странах, как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

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