У НКЦБФР имеется 80 замечаний к законопроекту о криптовалютах — Finance.ua

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У НКЦБФР имеется 80 замечаний к законопроекту о криптовалютах

Криптовалюта
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У НКЦБФР имеется 80 замечаний к законопроекту о криптовалютах
У НКЦБФР имеется 80 замечаний к законопроекту о криптовалютах
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала Верховной Раде свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. В целом документ содержит 80 пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В Комиссии подчеркивают, что поддерживают развитие рынка виртуальных активов через внедрение современного и сбалансированного законодательства. Оно должно стимулировать инновации, защищать инвесторов, обеспечивать прозрачность рынка и отвечать международным стандартам.
Среди ключевых предложений:
  • определение регулятора в соответствии со стандартами MiCA — с учетом международной практики, где надзор за рынком осуществляют органы, ответственные за рынки капитала;
  • запрет на автоматический допуск на украинский рынок эмитентов токенов и поставщиков услуг (CASP) без национальной авторизации. Это объясняется тем, что в законопроекте упоминаются юрисдикции, в которых нет запретов для резидентов государства-агрессора;
  • доработка положений по регулированию смарт-контрактов и контролю за средствами доступа к виртуальным активам;
  • предложение разрешить использование токенов для оплаты товаров и услуг — это не урегулировано в тексте законопроекта.

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Полный перечень замечаний и предложений доступен по ссылке.
В НКЦБФР также заявили, что не имеют никакого отношения к возможному блокированию или остановке рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, поскольку не обладают соответствующими полномочиями.
Комиссия отмечает, что остается открытой для диалога с народными депутатами, бизнесом и другими заинтересованными сторонами для принятия качественного регулирования для рынка виртуальных активов.
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Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах.
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о двух пунктах из законопроекта:
  1. Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов.
  2. Переходный период. Предусматривается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.
Гетманцев считает, что законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные состояния чиновников.
В то же время НКЦБФР предлагает доработать законопроект и привлечь к этому процессу все ответственные органы, в том числе правоохранительные структуры.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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