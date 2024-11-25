У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика) — Finance.ua

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У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика)

Личные финансы
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У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика)
У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика)
В Украине на сегодня средняя зарплата 22 000 гривен. Это на 22% больше, если сравнивать с ноябрем прошлого года.
Медиана зарплат рассчитана по данным из 20 6095 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца.
Как видно из графика на Work.ua, на 110% процентов выросла зарплата у ортодонтов, и сейчас она составляет более 52 тыс. грн.
У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика)
инфографика Work.ua
Керамисты также не отстают — 50 тыс. грн. На 56% процентов выросла также у инструкторов в автошколах — сейчас она достигает 35 тыс. гривен.
У кого в Украине больше всего выросли зарплаты (инфографика)
инфографика Work.ua
Напомним, Киевский городской центр занятости ранее показал, какие вакансии предлагают с жильем в Киеве. Так, в Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с решением жилищного вопроса для своих будущих работников.
  • Особенно привлекательны предложения для технических специалистов: саперы с заработной платой 74 535 гривен,
  • машинисты энергоблока — 37 000 гривен,
  • электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электростанций — 34 000 гривен.
Благодаря современным технологиям и многочисленным преимуществам, удаленный формат работы остается актуальным. Специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий октября, откликаться на которые можно из любого уголка мира.
Большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно 23,34% имеют доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.
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Справка Finance.ua:

  • По данным Work.ua Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года. Напомним, что средняя зарплата по категории «Финансы, банк» в Украине составляет 19 000 грн.
  • В октябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5684 вакансии — рекорд с начала полномасштабного вторжения. Плюс 442 вакансии за месяц. В октябре кандидаты были более активны: на 7 тысяч откликов больше, чем в сентябре.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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