Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время — Finance.ua
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Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время

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Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время
Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время
На данный момент ключевым трендом на украинском рынке труда является дефицит кадров. Пока у нас нет достаточных предпосылок для эффективного преодоления кадрового голода. Более того, конкуренция за людей будет только расти, а прежде всего — за квалифицированные кадры.
Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.
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Исследования Work.ua показывают, что количество предложений работы только растет, в том числе и для рекрутеров. Так что компании готовятся усиливать свои команды.
Соискатели стремятся к гибкости и балансу. По данным портала, работодатели, предлагающие дистанционную работу, получают в 5 раз больше откликов, чем средние показатели на рынке.
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Чего стоят только многотысячные сокращения штатов в техногигантах. В Украине, очевидно, этот тренд является в разы более актуальным из-за контекста полномасштабного вторжения.
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Дефицит кадров заставляет компании сфокусироваться не только на найме, но и на удержании сотрудников. Ведь, как показывали опросы Work.ua, в начале 2024 только 17% респондентов точно планировали остаться в той компании, где работали на тот момент.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн;
  • по подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 этот показатель составил 8611 грн);
  • средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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