Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время — Finance.ua

Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время Сегодня 10:13

Тренды украинского рынка труда: что будет влиять на аренду в ближайшее время

На данный момент ключевым трендом на украинском рынке труда является дефицит кадров. Пока у нас нет достаточных предпосылок для эффективного преодоления кадрового голода. Более того, конкуренция за людей будет только расти, а прежде всего — за квалифицированные кадры.

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

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Отмечается, что лето этого года не будет «низким сезоном» в найме, как это бывает обычно.

Исследования Work.ua показывают, что количество предложений работы только растет, в том числе и для рекрутеров. Так что компании готовятся усиливать свои команды.

Соискатели стремятся к гибкости и балансу. По данным портала, работодатели, предлагающие дистанционную работу, получают в 5 раз больше откликов, чем средние показатели на рынке.

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Ментальное здоровье работников — один из самых больших вызовов в 2024 году. Этот тренд глобальный — международные исследования показывают, что люди во всем мире переживают за свое будущее.

Чего стоят только многотысячные сокращения штатов в техногигантах. В Украине, очевидно, этот тренд является в разы более актуальным из-за контекста полномасштабного вторжения.

Инклюзивное общество без предубеждений. Аналитики портала пишут, что корпоративная культура должна быть алаптирована к возвращению ветеранов, к нуждам людей с инвалидностью.

Необходимо разрушить в своей голове стереотипы о «женской и мужской» работе, предубеждения относительно людей определенного возраста и т. д.

Дефицит кадров заставляет компании сфокусироваться не только на найме, но и на удержании сотрудников. Ведь, как показывали опросы Work.ua, в начале 2024 только 17% респондентов точно планировали остаться в той компании, где работали на тот момент.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн;

по подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 этот показатель составил 8611 грн);



средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.



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