Топливо и авторынок: повлияли ли цены на АЗС на приоритеты покупателей автомобилей — Finance.ua

Топливо и авторынок: повлияли ли цены на АЗС на приоритеты покупателей автомобилей Сегодня 20:01 — Личные финансы

Топливо и авторынок: повлияли ли цены на АЗС на приоритеты покупателей автомобилей

В течение прошлого года происходило ощутимое колебание розничных цен на основные виды автомобильного топлива.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

«Бензин А-95 в среднем по Украине стоил от 44 до 55 грн/л, дизтопливо — от 43 до 55 грн/л, самая большая дельта у сжиженного газа (сжиженной пропан-бутановой смеси или LPG) — от 21 до 37 грн/л. Самые низкие цены наблюдались летом, пик подорожания пришелся на осенние месяцы. К концу года цены несколько снизились, однако остались на уровне выше, чем в его начале», — говорится в сообщении.

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В отличие от 2022 года, в 2023 году фактически не наблюдался дефицит горючего на АЗС — как крупные сетевые комплексы, так и меньшие автозаправочные станции обошлись без вывешивания табличек «топлива нет».

Инфографика: eauto.org.ua

Новые легковые автомобили

Преобладают в этом сегменте бензиновые версии, почти половина которых: 49,6% в начале года, 46,6% в конце. Минимальная доля таких составила 41% в августе, максимальная — 49,6%, в январе. Дизельные занимали от 22% до 28%, пик условной (о чем дальше) популярности пришелся на август.

Доля электромобилей постепенно росла, с 8,7% в январе и до 14,3% в ноябре, несколько уменьшилась в декабре, до 12,8%. Самый высокий спрос на электромобили наблюдался в течение осенних месяцев.

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Новых авто, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), продается крайне мало — количественно не более 50 шт./мес., с долей менее 1%, поэтому в этом сегменте их учитывать не стоит.

Инфографика: eauto.org.ua

Внутренний рынок легковых автомобилей с пробегом

Здесь преобладают бензиновые версии, доля которых за год колебалась от 42,2% до 44%, и в целом ее можно считать стабильной. Спрос на дизельные автомобили менялся заметнее: с 29,6% до 32,6%. Больше всего на первую регистрацию дизелей было подано в январе, дальше интерес к ним снижался, достигнув минимального значения как раз осенью, после чего, в конце года, доля дизельных авто начала несколько расти.

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Легковики с ГБО наибольшую долю имели в апреле (23,8%) и октябре (23,5%), наименьшую — в декабре, 22,7%. При этом несмотря на то, что цена на пропан-бутановую смесь менялась больше всех видов топлива, прямое отражение на рынке это не получило, разница между максимальным и минимальным значением доли именно для авто с ГБО в течение года незначительна.

Инфографика: eauto.org.ua

Первые регистрации легковых автомобилей с пробегом

Доля бензиновых авто среди «свежепригнанных» легковушек самая большая — в прошлом году она колебалась от 74,3% до 89,3%. Большие значения наблюдались в начале года. Дизельные варианты, похоже, теряют свою привлекательность в глазах потенциальных покупателей: в прошлом году доля таковых была от 55,9% до 69%, при чем видно, что она имеет тенденцию к уменьшению.

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Коротко о гибридных легковушках: их доля была в пределах 4,1%…6,5%, с тенденцией к некоторому росту ближе к осени и концу года. Легковые автомобили с ГБО имели долю от 7,7% до 10,3%, и показали тенденцию к некоторому ее уменьшению во второй половине прошлого года.

Инфографика: eauto.org.ua

Наиболее заметный рост доли электромобилей среди импортированных в прошлом году: с 15,7% в январе до 29,4% в октябре, с небольшим снижением в ноябре и декабре, однако и там значения немалые — 27,9% и 29%. Одним из факторов, который мог поспособствовать такому активному импорту электромобилей, вполне могли стать высокие осенние цены на АЗС.

Какие прогнозы относительно цен и доступности топлива?

Как прокомментировал Александр Сиренко, эксперт аналитического агентства «НефтеРынок», в текущих условиях делать прогноз более чем на 2 недели вперед — сложное и даже неблагодарное дело. Есть немало факторов, которые могут быстро изменяться, в частности:

котировки нефти и нефтепродуктов в Европе;

валюта;

рыночные (спрос-предложение).

«Котировки — всегда лотерея, на любое событие нефть реагирует в мире, и, соответственно, есть влияние на цену для украинских импортеров. Влияния на курс валюты у нас тоже нет. Пока можно констатировать, что когда ее отпустили в „свободное плавание“, то только на третий месяц она подорожала (в настоящее время стабилизируется)», — отметил эксперт.

Рынок работает нормально, сейчас сезон низкого потребления, аграрии по относительно низкой цене закупают горючее для работ. В целом на АЗС цена еще не опустилась до возможных низких позиций, учитывая падение оптовых в декабре. Точно к февралю цены в рознице будут снижаться по А-95 на 2…3 грн/л, по ДТ — 1,0…1,5 грн/л, по пропан-бутановой смеси — до 2 грн/л".

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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