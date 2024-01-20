Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона — Finance.ua

Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона Сегодня 19:42 — Личные финансы

Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Сколько авто приобрели:

за год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто;

жители Днепропетровщины купили — 4987 новых авто;

в Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед.;

в Одесской обл. — 3320 ед.;

во Львовской области — 3130 ед.

Какие марки авто выбирали

На рынке Киева, Днепропетровской обл. и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской области титул лидера получил электромобиль Volkswagen ID.4.

Во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Рынок подержанных легковых автомобилей

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. — 25 370 ед.;

г. Киев — 16 019 ед.;

Винницкая обл. — 15 473 ед.;

Днепропетровская обл. — 12 560 ед.;

Киевская обл. — 12 161 ед.

На этих рынках, кроме Днепропетровской обл., самым популярным подержанным автомобилем из-за границы был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.

Напомним, в декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

За прошлый год в Украине сервисные центры МВД провели 2 124 280 регистрационных операций с транспортными средствами. В 2023 году было впервые зарегистрировано 411 311 транспортных средств. Из них 138 256 новых. Остальные 1 574 713 регистрационных действий касались транспортных средств, которые уже находились в Украине.

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