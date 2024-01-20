Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона — Finance.ua

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Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

Личные финансы
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Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона
Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона
По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Сколько авто приобрели:

  • за год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто;
  • жители Днепропетровщины купили — 4987 новых авто;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед.;
  • в Одесской обл. — 3320 ед.;
  • во Львовской области — 3130 ед.

Какие марки авто выбирали

На рынке Киева, Днепропетровской обл. и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.
В Киевской области титул лидера получил электромобиль Volkswagen ID.4.
Во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Рынок подержанных легковых автомобилей

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
  • Львовская обл. — 25 370 ед.;
  • г. Киев — 16 019 ед.;
  • Винницкая обл. — 15 473 ед.;
  • Днепропетровская обл. — 12 560 ед.;
  • Киевская обл. — 12 161 ед.
На этих рынках, кроме Днепропетровской обл., самым популярным подержанным автомобилем из-за границы был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.
Напомним, в декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.
За прошлый год в Украине сервисные центры МВД провели 2 124 280 регистрационных операций с транспортными средствами. В 2023 году было впервые зарегистрировано 411 311 транспортных средств. Из них 138 256 новых. Остальные 1 574 713 регистрационных действий касались транспортных средств, которые уже находились в Украине.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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