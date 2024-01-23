В Европе продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 13,9% — Finance.ua

В Европе продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 13,9% Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

В Европе продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 13,9%

Продажи новых автомобилей в Европе выросли на 13,9% в 2023 году — до 10,5 млн единиц. Большинство проданных авто — гибридные, электро- и бензиновые модели.

В прошлом году выросли все рынки ЕС, кроме Венгрии (-3,4%). В частности, на рынках Франции, Италии и Испании наблюдался двузначный рост по сравнению с 2022 годом. Однако автомобильный рынок Германии сократился на 23% в декабре.

Электромобили стали третьим популярнейшим выбором для покупателей в 2023 году. В декабре их доля на рынке выросла до 18,5%, опередив дизельные автомобили, доля которых осталась стабильной на уровне 13,6%. Бензиновые автомобили сохранили лидерство на уровне 35,3%, в то время как гибридно-электрические автомобили заняли второе место с долей рынка 25,8%.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan Motor Co. заявил, что все модели автомобилей, продаваемых в Европе, будут полностью электрифицированы до 2030 года.

Другой производитель из Японии — Toyota Motor Corp. заявил, что увеличит к 2026 году процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов в своих европейских продажах до более чем 20%.

Это связано с тем, что Европейский парламент утвердил новые цели по сокращению выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. В ЕС продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будут запрещены в 2035 году.

Укрінформ По материалам:

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