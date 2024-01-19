Как изменились цены на авто в Украине — Finance.ua

Как изменились цены на авто в Украине Сегодня 17:01 — Личные финансы

Как изменились цены на авто в Украине

На протяжении 2023 года украинцы продавали в интернете подержанные легковушки совокупной стоимостью более 25,5 миллиарда долларов США.

Об этом пишет Институт исследований авторынка со ссылкой на Automoto.ua

«В прошлом году украинцы разместили в интернете почти 3 миллиона объявлений (2 млн 974 тыс.) о продаже легковых автомобилей. Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей в 2023 году составила $25,5 миллиарда. Всего в среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже подержанных легковых автомобилей стоимостью свыше $2,1 миллиарда», — говорится в сообщении.

Количество объявлений и стоимость размещенных в них автомобилей в 2023 году, eauto.org.ua

Больше всего объявлений в 2023 году было размещено в Киевской области и городе Киеве (суммарно 524,6 тыс.), Днепропетровской (254,8 тыс.) и Львовской (246 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (10,2 тыс.), Луганской (16,4 тыс.) и Донецкой (60,5 тыс.) областях.

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Самыми дешевыми (по средней стоимости) легковушки были в Херсонской ($2 900), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($4 000) областях, самыми дорогими — в Киеве и на Киевщине ($7 600), в Львовской ($7 000) и Волынской ($6 500)) областях.

Совокупная стоимость машин наибольшей была также в столице и Киевской области ($6,56 млрд), Львовской ($2,45 млрд) и Днепропетровской ($2,07 млрд) областях, наименьшая — в Херсонской ($49 млн), Луганской ($153 млн) и Донецкой ($327 млн).

Рейтинг регионов Украины по количеству объявлений продаж авто, опубликованных в интернете в течение 2023 года, а также их средняя и совокупная стоимость, eauto.org.ua

Средняя цена легковых автомобилей, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%.

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Есть прямая зависимость от возраста — машины старше 15 лет фактически не изменили своих цен. А вот чем меньше возраст автомобиля, тем стремительнее росла средняя цена на него.

Изменение средней цены легковых автомобилей, которые продавали в интернете в течение 2023 года, eauto.org.ua

Среди 10 самых популярных моделей автомобилей в Украине с начала года больше всего подорожали Audi A6, Volkswagen Golf и BMW 5 Series. В процентном выражении их цены выросли на 26,3%, 22,9% и 16,9% соответственно. В денежном выражении средняя цена этих автомобилей выросла более чем на 1000 долларов.

Самые популярные модели 2023 года по количеству предложений и изменение цен на них за год, eauto.org.ua

Volkswagen Passat: $7200, +10,8%, +$700. Skoda Octavia: $7450, +11,2%, +$750. Volkswagen Golf: $5900, +22,9%, +$1100. Daewoo Lanos: $2500,0%, $0. Renault Megane: $6700, +3,9%, +$250. BMW 5 Series: $6900, +16,9%, +$1000. BMW 3 Series: $6000, +9,1%, +$500. ВАЗ-2106: $750,0%, $0. Opel Astra: $5200, +13%, +$600. Audi A6: $7200, +26,3%, +$1500

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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