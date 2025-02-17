ТОП-5 самых популярных направлений вакансий в Резерв+ — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных направлений вакансий в Резерв+

Личные финансы
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ТОП-5 самых популярных направлений вакансий в Резерв+
ТОП-5 самых популярных направлений вакансий в Резерв+
Резерв+ предлагает более 6 тысяч должностей в Силах обороны, среди них назвали пять популярнейших направлений вакансий.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Самые популярные направления:
  • БПЛА.
  • IT.
  • Транспорт.
  • Пехота.
Сервис рекрутинга в Резерв+ был запущен в октябре прошлого года.
Приложение предлагает более 6 000 должностей, а откликов на вакансии зафиксировано более 50 000.
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Напомним, военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.
28 января 2025 года Кабинет министров одобрил постановление, которым военнообязанным разрешается получать электронные направления на прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК).
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Справка Finance.ua:

  • Как сообщили в Минобороны, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.
  • Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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