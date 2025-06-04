ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье в новостройках (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье в новостройках (инфографика)
В январе-марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 квартиры. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Во всех регионах западной Украины активизировалось строительство и выросли цены на новое жилье во время войны.
Стоимость квадратного метра выросла в городе с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня с $520 до $850.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.
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«В Киеве квадратный метр за время войны подорожал на 3% - с $1250 до $1290», — сказала Петросюк, презентуя исследования по динамике рынка недвижимости на Строительном конгрессе в Киеве.
В ТОП-5, где больше всего дорожает жилье в новостройках, вошли также Ровно (+43%), Ужгород (+42%), Чернигов (+36%) и Львов (+35%).
Ивано-Франковск также входит в тройку регионов с самым активным строительством — после Львова и Киева: за последние три года в городе стартовало строительство 66 новых жилых комплексов.
За последний год больше всего цены на новые квартиры выросли в Одессе — на 16%, Ровно (+12%) и Черкассах (10%).
Напомним, Госстат сообщал, что цены на первичном рынке растут активнее, чем на вторичке. Это может свидетельствовать о:
- большем инфляционном давлении на первичку, что связано с увеличением себестоимости строительства (ростом цен на строительные материалы, повышением уровня оплаты труда строителей
и т. п.);
- постепенном возвращении инвесторов (в частности, из-за ожиданий дальнейшего роста цен на жилье, переориентации государственной льготной программы єОселя на первичный рынок
и т. п.);
- уменьшения объема предложения строящихся квартир.
За первый квартал 2025 года 1-комнатные квартиры дорожали несколько активнее, чем 2- и 3-комнатные.
Справка Finance.ua:
- Чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем более 5 лет, откладывая всю зарплату.
- Самые доступные для покупки квартиры в прифронтовых городах — Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах.
- В Харькове и Днепре для покупки однокомнатной квартиры не в новостройке нужно откладывать средний заработок почти 4 года.
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