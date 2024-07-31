ТОП-4 удобных онлайн-сервисов, чтобы передать показания при любых условиях (ДТЭК) — Finance.ua

ТОП-4 удобных онлайн-сервисов, чтобы передать показания при любых условиях (ДТЭК) Сегодня 10:00 — Личные финансы

ТОП-4 удобных онлайн-сервисов, чтобы передать показания при любых условиях (ДТЭК)

В ДТЭК Киевские электросети напомнили, как передать показания счетчиков.

Для этого нужно выбрать один из четырех удобных онлайн-сервисов.

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Каждый сервис работает в режиме 24/7, легкий и простой в использовании.

Вовремя передаваемые данные помогут избежать разногласий в начислениях, а клиентам — получать счета за потребленную электроэнергию.

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Сроки

Передавать показания счетчика нужно в последние 2 дня текущего месяца до 3 числа следующего.

После этого оператор системы распределения предоставляет объем потребленной вами электроэнергии поставщику для формирования платежки.

Если показания счетчика передать 4 числа и позже, то законодательство обязывает ОСР рассчитывать данные по среднесуточному потреблению аналогичного периода прошлого года.

ТОП-4 онлайн-сервисов ДТЭК Киевские электросети, через которые вы можете поделиться с нами данными своего счетчика:

Самый быстрый способ — чат-бот в Viber и Telegram. Введите в поиске мессенджера «ДТЭК Киевские электросети», пройдите верификационную процедуру (для незарегистрированных клиентов) и выберите в меню «Передать показания счетчика». Не хотите регистрироваться? Тогда воспользуйтесь простой вебформой на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для любителей анализировать свое потребление, рекомендуем обратить внимание на личный кабинет. В нем удобно просматривать историю показаний счетчика. Если у вас пропал Интернет, попробуйте интерактивное голосовое меню (IVR-меню) нашего контакт-центра по телефонам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588. Для начала использования в голосовом меню выберите «2».

Чтобы объем вашего потребления был реальным, а не расчетным, передавайте нам показания вовремя.

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Справка Finance.ua:

Украинцам рассказали, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями Киева. Отмечается, что на критическую инфраструктуру приходится 25% электроэнергии.

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Крупнейший частный владелец ТЭС в Украине — компания ДТЭК Энерго — потеряла 90% своих энергогенерирующих мощностей, если сравнить то, с чем она проходила зиму, с тем, что осталось после последнего обстрела.

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