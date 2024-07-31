ТОП-4 удобных онлайн-сервисов, чтобы передать показания при любых условиях (ДТЭК) — Finance.ua

ТОП-4 удобных онлайн-сервисов, чтобы передать показания при любых условиях (ДТЭК)
В ДТЭК Киевские электросети напомнили, как передать показания счетчиков.
Для этого нужно выбрать один из четырех удобных онлайн-сервисов.
Каждый сервис работает в режиме 24/7, легкий и простой в использовании.
Вовремя передаваемые данные помогут избежать разногласий в начислениях, а клиентам — получать счета за потребленную электроэнергию.
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Сроки
Передавать показания счетчика нужно в последние 2 дня текущего месяца до 3 числа следующего.
После этого оператор системы распределения предоставляет объем потребленной вами электроэнергии поставщику для формирования платежки.
Если показания счетчика передать 4 числа и позже, то законодательство обязывает ОСР рассчитывать данные по среднесуточному потреблению аналогичного периода прошлого года.
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ТОП-4 онлайн-сервисов ДТЭК Киевские электросети, через которые вы можете поделиться с нами данными своего счетчика:
- Самый быстрый способ — чат-бот в Viber и Telegram. Введите в поиске мессенджера «ДТЭК Киевские электросети», пройдите верификационную процедуру (для незарегистрированных клиентов) и выберите в меню «Передать показания счетчика».
- Не хотите регистрироваться? Тогда воспользуйтесь простой вебформой на сайте ДТЭК Киевские электросети.
- Для любителей анализировать свое потребление, рекомендуем обратить внимание на личный кабинет. В нем удобно просматривать историю показаний счетчика.
- Если у вас пропал Интернет, попробуйте интерактивное голосовое меню (IVR-меню) нашего контакт-центра по телефонам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588. Для начала использования в голосовом меню выберите «2».
Чтобы объем вашего потребления был реальным, а не расчетным, передавайте нам показания вовремя.
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Справка Finance.ua:
- Украинцам рассказали, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями Киева. Отмечается, что на критическую инфраструктуру приходится 25% электроэнергии.
- Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора от партнеров G7+. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
- Крупнейший частный владелец ТЭС в Украине — компания ДТЭК Энерго — потеряла 90% своих энергогенерирующих мощностей, если сравнить то, с чем она проходила зиму, с тем, что осталось после последнего обстрела.
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