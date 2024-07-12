В ДТЭК Энерго объяснили, почему невозможно быстро восстановить побитые вражескими ракетами ТЭС — Finance.ua

В ДТЭК Энерго объяснили, почему невозможно быстро восстановить побитые вражескими ракетами ТЭС Сегодня 13:30 — Энергетика

В ДТЭК Энерго объяснили, почему невозможно быстро восстановить побитые вражескими ракетами ТЭС

Крупнейший частный владелец ТЭС в Украине — компания ДТЭК Энерго — лишилась 90% своих энергогенерирующих мощностей, если сравнить то, с чем она проходила зиму до того, что осталось после последнего обстрела.

Восстановление мощностей происходит ежедневно и круглосуточно, добавил он. Но, чтобы полностью отремонтировать эти объемы, нужен не один год.

Для некоторых вещей, чтобы восстановить, нужно закупать оборудование, срок изготовления которого 9−12 месяцев. Так что даже поставка оборудования занимает не менее года. А еще его нужно установить, наладить и так далее, — объяснил Салеев. — Поэтому полноценное восстановление — это не один год, оно не будет закончено в этом году, оно будет продолжаться и в 2025 году".

Технически, по словам гендиректора ДТЭК Энерго, возможно восстановить до конца года около половины утраченного.

«Но это зависит от того, какие будут ресурсы для восстановления, и от новых обстрелов», — добавил он.

«В прошлом году мы восстановили 10 энергоблоков после зимы 2022−2023 годов. И все эти 10 энергоблоков, которые мы восстановили, потеряли в этом году после обстрелов, — объяснил Салеев. — Некоторые блоки на одной станции мы трижды восстанавливали, и трижды по нему прилетало и мы его теряли».

НВ По материалам:

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