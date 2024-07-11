Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили — Finance.ua

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили Сегодня 21:04 — Энергетика

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили

Использование светло-серых слотов в графике отключения света зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

«Мы знаем, что в графике есть темно-серые слоты (электроснабжения нет), светло-серые слоты (возможны отключения и белые слоты (поставки есть). Также мы знаем, что в каждой следующей паре групп (или очередей, как говорит Укрэнерго)» графики одинаковые. То есть 1 и 2 — одинаковые, 3 и 4 — одинаковые, 5 и 6 — одинаковые", — написал Коваленко.

Почему и как используются светло-серые слоты

«Это зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют, сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему. Если говорят, что нужно отключить 1−2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18:00 нужно ограничить потребление на две очереди, то по графикам — это отключение 3 и 4 группы», — объяснил Коваленко.

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По его словам, если нужно отключить 3−4 группы/очереди, то в темно-серые слоты добавляются еще и светло-серые.

«Например, если в среду с 19 часов нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно-серые зоны) и 1−2 группы (светло-серые зоны).

Об отключении 5−6 очередей/групп писать не буду. Важно также понимать и то, что поскольку у нас график «шахматный», а групп — 6, цикл его работы — три дня, а также неделя. Это влияет на равномерность и справедливость отключений. То есть для того, чтобы сравнить, равномерно ли отключалась первая и вторая группы, нужно подытожить, на сколько часов за три дня или за неделю отключали первую группу, а на сколько — вторую. Сравнивать объемы отключений групп в течение одного дня — не совсем корректно", — рассказал Коваленко.

Также он отметил, что на равномерность влияет и то, меняет ли Укрэнерго количество очередей для отключения в течение дня.

УНН По материалам:

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