Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили — Finance.ua

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили
Использование светло-серых слотов в графике отключения света зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему.
Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.
«Мы знаем, что в графике есть темно-серые слоты (электроснабжения нет), светло-серые слоты (возможны отключения и белые слоты (поставки есть). Также мы знаем, что в каждой следующей паре групп (или очередей, как говорит Укрэнерго)» графики одинаковые. То есть 1 и 2 — одинаковые, 3 и 4 — одинаковые, 5 и 6 — одинаковые", — написал Коваленко.
Почему и как используются светло-серые слоты
«Это зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют, сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему. Если говорят, что нужно отключить 1−2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18:00 нужно ограничить потребление на две очереди, то по графикам — это отключение 3 и 4 группы», — объяснил Коваленко.
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По его словам, если нужно отключить 3−4 группы/очереди, то в темно-серые слоты добавляются еще и светло-серые.
«Например, если в среду с 19 часов нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно-серые зоны) и 1−2 группы (светло-серые зоны).
Об отключении 5−6 очередей/групп писать не буду. Важно также понимать и то, что поскольку у нас график «шахматный», а групп — 6, цикл его работы — три дня, а также неделя. Это влияет на равномерность и справедливость отключений. То есть для того, чтобы сравнить, равномерно ли отключалась первая и вторая группы, нужно подытожить, на сколько часов за три дня или за неделю отключали первую группу, а на сколько — вторую. Сравнивать объемы отключений групп в течение одного дня — не совсем корректно", — рассказал Коваленко.
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Также он отметил, что на равномерность влияет и то, меняет ли Укрэнерго количество очередей для отключения в течение дня.
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