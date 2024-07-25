В ДТЭК объяснили, как формируются графики отключений света — Finance.ua

В ДТЭК объяснили, как формируются графики отключений света Сегодня 12:11 — Энергетика

В ДТЭК объяснили, как формируются графики отключений света

Отключения электроэнергии для потребителей нужны, чтобы предотвратить системную аварию в энергосистеме страны. Если свет не выключить по графику, это приведет к аварийной ситуации, последствия которой будет трудно предсказать.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, будут отключения или нет — определяет государственная компания «Укрэнерго».

«Каждый вечер диспетчер компании заводит баланс электроэнергии на следующие сутки. Он контролирует: сколько, где, какая электростанция произведет электроэнергии. Сколько ее будет импортировано и сколько электроэнергии будет потреблено промышленностью и населением», — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что при этом диспетчер учитывает, есть ли аварии в сети или поврежденеое оборудование, ограничивающее передачу электроэнергии в разные области Украины. На основании соответствующих данных «Укрэнерго» определяет, хватит ли электроэнергии, чтобы покрыть ее потребление на следующие сутки.

В случае нехватки электроэнергии компания вводит ограничения для потребителей. В то же время на каждую область диспетчер выдает одинаковые ограничения. Так, на основании этих ограничений операторы систем распределения электроэнергии вводят графики отключений.

снизит существующий дефицит электроэнергии. Напомним, 24 июля стало известно, что на одной из АЭС после планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и

TrueUA По материалам:

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