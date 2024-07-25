В ДТЭК объяснили, как формируются графики отключений света — Finance.ua

В ДТЭК объяснили, как формируются графики отключений света
Отключения электроэнергии для потребителей нужны, чтобы предотвратить системную аварию в энергосистеме страны. Если свет не выключить по графику, это приведет к аварийной ситуации, последствия которой будет трудно предсказать.
Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, будут отключения или нет — определяет государственная компания «Укрэнерго».
«Каждый вечер диспетчер компании заводит баланс электроэнергии на следующие сутки. Он контролирует: сколько, где, какая электростанция произведет электроэнергии. Сколько ее будет импортировано и сколько электроэнергии будет потреблено промышленностью и населением», — говорится в сообщении.
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В ДТЭК добавляют, что при этом диспетчер учитывает, есть ли аварии в сети или поврежденеое оборудование, ограничивающее передачу электроэнергии в разные области Украины. На основании соответствующих данных «Укрэнерго» определяет, хватит ли электроэнергии, чтобы покрыть ее потребление на следующие сутки.
В случае нехватки электроэнергии компания вводит ограничения для потребителей. В то же время на каждую область диспетчер выдает одинаковые ограничения. Так, на основании этих ограничений операторы систем распределения электроэнергии вводят графики отключений.
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Напомним, 24 июля стало известно, что на одной из АЭС после планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.
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