ДТЭК: рассчитывайте на себя, мы делаем все возможное — Finance.ua

ДТЭК: рассчитывайте на себя, мы делаем все возможное Сегодня 12:00 — Энергетика

ДТЭК: рассчитывайте на себя, мы делаем все возможное

Украинцы должны подумать, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV».

На вопрос модератора о советах украинцам в подготовке к зиме он заявил: «Рассчитывайте на себя».

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«Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Всё в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче — ЭП)», — заявил он.

В то же время он выразил надежду, что остальное сделают энергетики, которые работают 24 на 7.

Кроме того, он добавил, что ожидает от правительства и всех участников процесса подготовки энергетики к зиме кратное увеличение скорости.

«Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-то успеем во всех процессах», — отметил Сахарук.

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Справка Finance.ua:

Чтобы пройти следующую зиму, нужно иметь достаточно ПВО, восстановить большую генерацию, увеличить возможности на импорт электроэнергии и развивать распределенную генерацию. Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV».

Економічна Правда По материалам:

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