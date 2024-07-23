В Украине стало больше проблем с передачей электроэнергии на фоне сетевых ограничений — Минэнерго Сегодня 12:33 — Энергетика

В Украине стало больше проблем с передачей электроэнергии на фоне сетевых ограничений — Минэнерго

В Украине в последнее время стало больше проблем с передачей электроэнергии. Есть определенные сетевые ограничения. Но Минэнерго совместно с Укрэнерго контролирует этот вопрос, чтобы оператор системы передачи в ближайшее время устранил эти ограничения.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«По причине повреждения у нас проблемы с генерирующими мощностями, однако в последнее время больше проблем у нас с передачей электроэнергии.

Есть определенные сетевые ограничения, но совместно с Укрэнерго контролируем этот вопрос, чтобы оператор системы передачи в ближайшее время устранил эти сетевые ограничения и мы могли использовать все имеющиеся генерирующие мощности для покрытия в первую очередь дефицита, который сохраняется сейчас в энергосистеме", — сказала Гринчук.

Отметим, облэнерго 23 июля применяют ограничения потребления на протяжении всех суток, но в части регионов ситуация улучшилась, сообщает компания «Укрэнерго».

«Благодаря активизации работы СЭС (солнечных электростанций — ред.), к 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, добавили в «Укрэнерго».

Українські Новини По материалам:

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