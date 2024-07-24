4 важных фактора для подготовки к зиме и ее прохождению — Finance.ua

4 важных фактора для подготовки к зиме и ее прохождению Сегодня 10:00 — Энергетика

4 важных фактора для подготовки к зиме и ее прохождению

Чтобы пройти следующую зиму, нужно иметь достаточно ПВО, восстановить большую генерацию, увеличить возможности на импорт электроэнергии и развивать распределенную генерацию.

Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV».

«Важные четыре вещи — ПВО, восстановление большой генерации и увеличение импорта с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт, 2,5 ГВт, 2,7 ГВт, сколько сможем. И строительство маленькой генерации параллельно», — сказал он.

Сахарук отметил, что нужно сохранять понимание, что все это не позволит полностью перекрыть нехватку электричества зимой и какой-то дефицит будет сохраняться.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестирует почти 4 млрд грн в ремонт ТЭС, поврежденных в результате обстрелов.

УНІАН По материалам:

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