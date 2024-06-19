В Киеве количество многоэтажек, где не отключали «свет» во время действия графиков, уменьшилось втрое — ДТЭК Сегодня 17:37 — Энергетика

В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются во время действия графиков.

«В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются во время действия графиков. В октябре 2022 года таких домов было 1497, или 12% от общего количества. Сейчас их всего 510, или 4%», — сообщили в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что работают с местными властями, чтобы отключения были максимально справедливыми для всех.

УНН По материалам:

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