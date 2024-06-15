В ДТЭК объяснили, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями столицы — Finance.ua

В ДТЭК объяснили, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями столицы
Украинцам рассказали, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями Киева. Отмечается, что на критическую инфраструктуру приходится 25% электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
«Ее нельзя ограничивать при любых условиях. Это больницы, насосные станции, котельные, предприятия, работающие на оборонный комплекс страны. Список объектов утверждают местные власти», — пишут в компании.
Остальные 75% потребляет бытовой сектор (многоквартирные и частные дома), бизнес, социально-бытовая сфера и промышленность.
В ДТЭК добавляют, что население потребляет 40% всего объема электроэнергии.
«ДТЭК Киевские электросети справедливо распределяет доступный объем энергопотребления между клиентами и составляет график, согласно которому светом обеспечивают всех поочередно. Исключение составляют только потребители, которые подключены к критическим объектам», — заявляют в компании.
Напомним, Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник сообщил, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет.
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