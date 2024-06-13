Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора — Finance.ua
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Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора

Энергетика
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Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора
Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора
Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора от партнеров G7+.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Кто выделит средства

В ходе Международной конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине партнеры G7+ отметили дополнительную помощь энергетическому сектору на сумму более 1 миллиарда долларов США после последних атак, а именно:
  • более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
  • 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
  • не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
  • донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.
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Партнеры определили, что после возобновления россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру с марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощности энергогенерации.
Также они отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024/2025 годов.

Справка Finance.ua:

  • лидеры «Большой семерки» согласились предоставить Украине до конца года кредит в 50 миллиардов долларов, привлекая доходы от замороженных российских активов;
  • по состоянию на май 2024 года ущерб и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд долл.;
  • США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 824 млн долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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