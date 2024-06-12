Минэнерго заключено 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей — Finance.ua

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Минэнерго заключено 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей

Энергетика
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Минэнерго заключено 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей
Минэнерго заключено 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей
Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине с участием и в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключен ряд важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.
Ключевая цель — развитие генерации и сетей, что чрезвычайно важно для восстановления энергетических объектов после российских атак.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
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Среди подписанных договоренностей, в частности:
— Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важный для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ;
— Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важное для разработки ПАО «Укрнафта» новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин. Это позволит обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак;
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⁃ Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Укрнафта» и Deutsche Bank AG, важный для финансирования строительства газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии;
⁃ Меморандум по GE Vernova, который предлагает решения для развития умных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях;
— Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии из GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей;
— Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии из NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации;
— Меморандум по Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК «Нафтогаз», важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;
— совместная декларация с Немецкой Торгово-промышленной палатой, важная в переходе к зеленой энергетике и обеспечении стабильности украинского энергосектора;
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— Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО «Укргидропроект» новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведение их технического обслуживания;
— Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution важен для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы.
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Кроме того, был подписан Меморандум о создании норвежско-украинского энергетического партнерства.

Справка Finance.ua:

  • У Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта в течение следующих лет. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник. В своем выступлении глава государства в цифрах изложил последствия российских воздушных атак для энергоинфраструктуры Украины.
  • По состоянию на май 2024 года ущерб и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд долл.
  • Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость.
По материалам:
Finance.ua
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