«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования — Finance.ua
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«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования

Энергетика
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«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования
«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования, www.facebook.com
НЭК «Укрэнерго» подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро.
Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий.
«Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановления высоковольтных подстанций после российских террористических атак», — написал Кудрицкий.
Он также добавил, что за последние дни «Укрэнерго» привлекло 45,4 млн евро международной поддержки для восстановления энергосистемы после российских атак и усиления ее устойчивости.
Ведь 10 июня было подписано новое кредитное соглашение с KfW на 30,4 млн евро, которое будет направлено на модернизацию объектов и усиление синхронной работы с ENTSO-E.
Всего за время полномасштабной войны «Укрэнерго» привлекло 224 млн евро международной поддержки от KfW.

Справка Finance.ua:

  • По последним данным, взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли 500 млн евро.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины.
  • По подсчетам КШЭ, по состоянию на май 2024 года ущерб и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд долл.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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