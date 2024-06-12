«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования — Finance.ua

«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования Сегодня 10:13 — Энергетика

«Укрэнерго» получит 15 млн евро для критического оборудования, www.facebook.com

НЭК «Укрэнерго» подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро.

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий.

«Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановления высоковольтных подстанций после российских террористических атак», — написал Кудрицкий.

Он также добавил, что за последние дни «Укрэнерго» привлекло 45,4 млн евро международной поддержки для восстановления энергосистемы после российских атак и усиления ее устойчивости.

Ведь 10 июня было подписано новое кредитное соглашение с KfW на 30,4 млн евро, которое будет направлено на модернизацию объектов и усиление синхронной работы с ENTSO-E.

Всего за время полномасштабной войны «Укрэнерго» привлекло 224 млн евро международной поддержки от KfW.

Справка Finance.ua:

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