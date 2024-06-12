Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд — Finance.ua

Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд Сегодня 07:03 — Энергетика

Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд

По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд дол.

Такую оценку обнародовала Киевская школа экономики (KSE).

«В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долл., тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу „Отстроить лучше, чем было“, составляют 50,5 млрд долл.», — говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков KSE, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд дол.

Наибольший ущерб нанесли разрушение объектов генерации электроэнергии (8,5 млрд долл.), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долл.), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долл.).

Косвенные потери энергосектора оцениваются почти в 40,1 млрд долл., основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний — 39,6 млрд долл. Еще 0,5 млрд дол. — это затраты на разбор завалов и демонтажные работы на поврежденных объектах.

Читайте также Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €500 млн

«Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере 50,5 млрд долл., включая финансовую потребность в восстановлении в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа „Отстроить лучше, чем было“ (48,5 млрд) долл.). Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате потерянных из-за войны доходов (2 млрд долл.)», — подытожили аналитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.