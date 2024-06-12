Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд — Finance.ua
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Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд

Энергетика
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Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд
Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд
По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд дол.
Такую оценку обнародовала Киевская школа экономики (KSE).
«В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долл., тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу „Отстроить лучше, чем было“, составляют 50,5 млрд долл.», — говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков KSE, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд дол.
Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд
Наибольший ущерб нанесли разрушение объектов генерации электроэнергии (8,5 млрд долл.), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долл.), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долл.).
Косвенные потери энергосектора оцениваются почти в 40,1 млрд долл., основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний — 39,6 млрд долл. Еще 0,5 млрд дол. — это затраты на разбор завалов и демонтажные работы на поврежденных объектах.
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«Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере 50,5 млрд долл., включая финансовую потребность в восстановлении в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа „Отстроить лучше, чем было“ (48,5 млрд) долл.). Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате потерянных из-за войны доходов (2 млрд долл.)», — подытожили аналитики.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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