Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €500 млн — Finance.ua

Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €500 млн Сегодня 19:45 — Энергетика

Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €500 млн

Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли 500 млн евро.

Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українські Новини.

«Касательно восстановления. Ремонты идут 24/7. Максимально привлекаем помощь партнеров. В Фонде поддержки энергетики аккумулировали уже 500 млн евро, за которые закупаем оборудование», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство 7 июня приняло решение о привлечении еще 30 млн евро от государственного банка Германии (KfW).

По словам Шмыгаля, эти средства пойдут на реконструкцию одной из подстанций во Львовской области.

«Это повысит устойчивость нашей энергосистемы и улучшит ее интеграцию с европейской», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина также подписала меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке энергосектора Украины на 300 млн евро.

Українські Новини По материалам:

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