Всего 27% украинских ТЭС сейчас находятся в рабочем состоянии, — Шмыгаль Сегодня 11:13 — Энергетика

Всего 27% украинских ТЭС сейчас находятся в рабочем состоянии, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время всего 27% украинских ТЭС привлечены к работе.

Об этом он сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«Ситуация в энергетике очень сложная, это очевидно. россия разрушила 50% нашей генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии, это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму», — отметил Шмыгаль.

По его словам, 42 энергоблока фактически разрушены.

«27% больших тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены, поэтому сегодня не работают. Фактически 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, повреждены, это еще 1,3 ГВт мощности», — отметил политик.

Шмыгаль добавил, что сейчас Украина работает над восстановлением, чтобы запустить в отопительный сезон как можно больше генерации.

«Мы работаем над защитой для того, чтобы защитить то, что восстанавливаем и сохранено. Мы работаем над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока нам политически позволяют импортировать 1,7. Мы договариваемся сейчас и уже на всех уровнях с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально», — подытожил премьер-министр.

УНІАН По материалам:

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